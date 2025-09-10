Vor Derby! Sorgen um Marmoush

SPORT1 10.09.2025 • 10:15 Uhr Omar Marmoush verletzt sich in der WM-Qualifikation. Auch eine erste Diagnose gibt es.

Sorgen um Omar Marmoush: Im WM-Qualifikationsspiel mit Ägypten gegen Burkina Faso musste der Angreifer bereits in der 9. Minute ausgewechselt werden.

Nach vier Minuten wurde der Spieler von Manchester City nach einem heftigen Zweikampf behandelt. Er biss im Anschluss noch kurz auf die Zähne, konnte aber letztlich nicht mehr weiterspielen.

Nach einer erneuten Behandlung verließ Marmoush mit den Teamärzten den Platz. Im Anschluss an die Partie gab der ägyptische Verband eine erste Diagnose bekannt.

Verpasst Marmoush im Derby?

„Omar Marmoush erleidet eine Prellung des Kniebandes“, hieß es in der Mitteilung. Eine genaue Diagnose soll am Mittwoch nach einer MRT-Untersuchung folgen. Erst dann dürfte feststehen, ob der Offensivspieler länger pausieren muss.

