WM-Qualifikation: Aufreger zwischen Yamal und Güler

Johannes Vehren 08.09.2025 • 06:41 Uhr Spanien zerlegt die Türkei in der WM-Qualifikation. Während des Spiels geraten die Supertalente Lamine Yamal und Arda Güler aneinander.

Wirbel um Lamine Yamal und Arda Güler! Abseits der spanischen Machtdemonstration in der WM-Qualifikation gegen die Türkei haben die beiden Supertalente mit einer Szene für Aufregung gesorgt.

Als es in der 69. Minute bereits 6:0 für Spanien stand, bekamen die Türken einen Freistoß zugesprochen.

Güler schubst Yamal

Güler wollte diesen schnell ausführen, doch Yamal stellte sich provokant vor den Ball, um die schnelle Ausführung zu verhindern. Zu jenem Zeitpunkt hatte der Barca-Star schon zwei Assists beigesteuert.

Diese Aktion nervte Güler, sodass er seinen Gegner zweimal nach hinten schubste und mit seinem rechten Arm wild gestikulierte, damit Yamal bloß vom Ball weggeht.

Schiedsrichter ermahnt Güler

Doch der 18-Jährige blieb standhaft, lächelte kurz und schaffte es letztlich mit seinem Verhalten, dass Güler erst nach einer gewissen Zeit den Freistoß ausführen konnte.