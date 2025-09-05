Die WM-Qualifikation nimmt weiter Fahrt auf! Ab sofort müssen sich in Europa alle Nationen die Tickets für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sichern. Insgesamt stehen am Freitagabend zehn Partien auf dem Programm. Mehrere Favoriten spielen.
WM-Qualifikation mit Frankreich, Italien, Kroatien heute LIVE im TV, Stream & Ticker
Frankreich greift ein, Italien unter Druck
In Gruppe D kommt es zum Duell zwischen der Ukraine und Frankreich (20.45 Uhr im LIVETICKER). Bei den Franzosen wollen die Stars wie Kylian Mbappé und Bayern Münchens Michael Olise im ersten Spiel für einen Sieg sorgen und nicht wie Deutschland einen Fehlstart hinlegen. Aufgrund des Krieges wird in Breslau (Polen) gespielt.
WM-Qualifikation: So können Sie die Länderspiele verfolgen
- TV: -
- Stream: DAZN
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
In Gruppe I steht ein Schlüsselduell an. Italien empfängt Estland und ist nach der Pleite gegen Norwegen schon unter großem Druck. Aktuell ist der Weltmeister von 2006 nur Dritter (20.45 Uhr im LIVETICKER).
Ganz anders ist die Ausgangslage für Kroatien. Vor der Partie auf den Färöer Inseln hat die Elf in Gruppe L mit 12:1 Toren und sechs Punkten nach zwei Partien einen Traumstart geschafft und will diesen nun veredeln (20.45 Uhr im LIVETICKER).
Derweil greift in Gruppe B auch die Schweiz in das Geschehen ein und empfängt in Basel den Kosovo (20.45 Uhr im LIVETICKER).