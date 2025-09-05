WM-Qualifikation mit Frankreich, Italien, Kroatien heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 05.09.2025 • 17:30 Uhr Die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko nimmt weiter Fahrt auf. Einige Topnationen sind im Einsatz.

Die WM-Qualifikation nimmt weiter Fahrt auf! Ab sofort müssen sich in Europa alle Nationen die Tickets für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sichern. Insgesamt stehen am Freitagabend zehn Partien auf dem Programm. Mehrere Favoriten spielen.

In Gruppe D kommt es zum Duell zwischen der Ukraine und Frankreich (20.45 Uhr im LIVETICKER). Bei den Franzosen wollen die Stars wie Kylian Mbappé und Bayern Münchens Michael Olise im ersten Spiel für einen Sieg sorgen und nicht wie Deutschland einen Fehlstart hinlegen. Aufgrund des Krieges wird in Breslau (Polen) gespielt.

In Gruppe I steht ein Schlüsselduell an. Italien empfängt Estland und ist nach der Pleite gegen Norwegen schon unter großem Druck. Aktuell ist der Weltmeister von 2006 nur Dritter (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Ganz anders ist die Ausgangslage für Kroatien. Vor der Partie auf den Färöer Inseln hat die Elf in Gruppe L mit 12:1 Toren und sechs Punkten nach zwei Partien einen Traumstart geschafft und will diesen nun veredeln (20.45 Uhr im LIVETICKER).

