Woltemade? "Ich habe mich geschämt im Stadion"

Annabella Aulinger 09.09.2025 • 19:05 Uhr Marcell Jansen erlebt die Pfiffe gegen Nick Woltemade hautnah im Stadion. Der ehemalige Nationalspieler kritisiert die deutschen Fans scharf.

Ex-Nationalspieler Marcell Jansen hat die deutschen Fans wegen der Pfiffe gegen Nick Woltemade scharf kritisiert.

„Das war so ein Moment, da muss ich dann sagen, da hab ich mich geschämt im Stadion, als der (Woltemade, d. Red.) ausgepfiffen wurde“, sagte Jansen im Podcast Copa TS von Tommi Schmitt.

Woltemade war beim 3:1-Sieg der DFB-Elf gegen Nordirland in der 61. ausgewechselt worden. Obwohl er unter anderem das 1:0 von Serge Gnabry vorbereitet hatte, wurde er mit Buhrufen und Pfiffen bedacht – „weil der jetzt so viel Geld gekostet hat“, vermutet Jansen.

90 Millionen für Woltemade: “Da kann doch der Junge nichts dafür”

Der ehemalige Bayern-Spieler und Ex-HSV-Präsident hat kein Verständnis für das Verhalten der Zuschauer. Der erst 23-Jährige Woltemade sei „genauso gut und schwach wie andere“ gewesen.

„Der Junge hat bei Bremen gespielt, ist ablösefrei nach Stuttgart gekommen, hat in der U21 eine Sensationsleistung gebracht, er ist einer von uns. Und weil sie für einen Spieler jetzt 90 Millionen kriegen und ihn dann überbezahlen... da kann doch der Junge nichts dafür."