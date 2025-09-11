Zoff in Brasilien? Barca-Star soll wütend auf Ancelotti sein

Felix Kunkel 11.09.2025 • 22:04 Uhr Während Carlo Ancelotti die Real-Stars in der WM-Qualifikation schont, muss Barca-Angreifer Raphinha ran. Dieses Vorgehen gefällt offenbar nicht allen.

Nach der schwächsten WM-Qualifikation der Verbandsgeschichte dürfte die Stimmung bei der brasilianischen Nationalmannschaft ohnehin nicht die beste sein. Nun sorgt offenbar ein weiterer Vorfall für Unmut.

Laut der spanischen Sport soll Barcelona-Angreifer Raphinha verärgert über Nationaltrainer Carlo Ancelotti sein, weil er bei der 0:1-Niederlage gegen Bolivien eingesetzt wurde.

Obwohl Brasilien schon sicher für die WM qualifiziert war, brachte Ancelotti den Offensivspieler rund 30 Minuten vor Schluss, um die peinliche Pleite noch abzuwenden – ohne Erfolg, die Selecao verlor dennoch.

Ancelotti schont Real-Stars - Raphinha muss spielen

Jetzt wird dem italienischen Coach vorgeworfen, er bevorzuge seinen Ex-Klub Real Madrid, weil er die Real-Stars Vinícius Júnior, Rodrygo und Éder Militao in den Qualifikationsspielen gegen Chile (3:0) und Bolivien schonte. Während sich diese ausruhen konnten, musste Barcas Raphinha in den Partien insgesamt 108 Minuten ran.

Hinzu kommt die enorme Belastung: Das Spiel gegen Bolivien fand in über 4000 Metern Höhe statt. Raphinha klagte anschließend über die Umstände.

„Wenn eine Mannschaft dich dazu zwingt, auf 4000 Metern Höhe zu spielen, um das Spiel zu gewinnen, dann schadet das meiner Meinung nach der anderen Mannschaft ziemlich“, zitieren spanische Medien den 28-Jährigen.

Brasilien-Einsatz mit Folgen für Barca?

Und weiter: „Und dann, in einem ausgeglichenen Spiel wie dem unseren, hat der Schiedsrichter einen Elfmeter erfunden. Ich glaube, das erschwert unser Spiel auf dem Platz noch mehr.“