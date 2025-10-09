Amiri warnt vor Luxemburg: "Ekliges Spiel"

SID 09.10.2025 • 05:40 Uhr Der Mainzer betont, dass die Zeiten von kleinen und schwachen Gegnern vorbei seien.

Fußball-Nationalspieler Nadiem Amiri hat davor gewarnt, den kommenden WM-Qualifikationsgegner Luxemburg zu unterschätzen. "Alle erwarten immer von uns, dass wir jeden Gegner 5:0 oder 6:0 besiegen. Aber die Zeiten haben sich einfach geändert. Es gibt keine kleinen und schwache Gegner mehr", sagte Amiri vor der Partie am Freitag in Sinsheim (20.45 Uhr/ARD).

Gegen die vom ehemaligen Bundesligaprofi Jeff Strasser trainierten Luxemburger erwartet Amiri ein "ekliges Spiel". Luxemburg werde "sich wahrscheinlich mal reinstellen, mal attackieren und uns probieren zu überraschen", führte der Freistoßspezialist des Bundesligisten FSV Mainz 05 weiter aus.