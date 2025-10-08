Baumann fit für die WM-Qualifikation

SID 08.10.2025 • 13:33 Uhr Baumann kann gegen Luxemburg und Nordirland spielen. Die Diskussionen über Manuel Neuer nimmt er gelassen.

Torhüter Oliver Baumann wird der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation zur Verfügung stehen.

Die deutsche Nummer eins hatte zuletzt über Übelkeit geklagt, Einsätzen gegen Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in seiner sportlichen Heimat Sinsheim und drei Tage später in Belfast gegen Nordirland (20.45 Uhr/RTL) stehe aber nichts im Wege. „Mir geht’s gut“, sagte Baumann, „es ist gut gelaufen. Jetzt muss es so bleiben.“

Neuer-Comeback? „Ich kriege das mit“

Die immer wieder aufflammenden Diskussionen über ein mögliches Comeback des 2014er-Weltmeisters Manuel Neuer nimmt er gelassen. „Dadurch, dass es von außen kommt, bleibt es für mich auch außen. Intern ist das ganz klar“, sagte Baumann. „Ich kriege das mit, aber das war es dann auch. Dass Manu zu den Besten gehört, ist klar. Wie er mit 39 sein Level hält, hat für mich eine extreme Vorbildfunktion.“

Sein Heimspiel will der Torwart der TSG Hoffenheim möglichst genießen. Es sei „nochmal ein bisschen mehr besonders“, betonte er, „ich habe viele Freunde und Bekannte im Stadion“. Es wäre „gut, wenn der Torwart nicht viel Arbeit hat“. Er nehme im Training „totale Spielfreude“ wahr, eine gute Stimmung, „extreme Power“.

