Baumann über Neuer: „Ziehe den Hut“

SID 13.10.2025 • 07:14 Uhr Oliver Baumann ist im DFB-Team derzeit „nur“ Platzhalter. Im Falle einer Rückkehr von Marc-André ter Stegen will sich der Torhüter nicht querstellen. Für Manuel Neuer hat Baumann lediglich Lob übrig.

Torwart Oliver Baumann kann mit seiner aktuellen Rolle als Platzhalter für den verletzten Marc-André ter Stegen bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft weiter gut leben.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Natürlich möchte ich so lange und so oft wie möglich spielen. Aber wenn Julian (Nagelsmann, d. Red.) irgendwann kommt und zu mir sagt, dass Marc jetzt wieder spielt, dann werde ich mich nicht querstellen, sondern Marc so unterstützen, wie ich das vorher auch immer gemacht habe“, sagte Baumann dem kicker: „Ich werde immer für dieses Team da sein.“

Neuer-Diskussion „hilft uns als Nationalmannschaft nicht“

Der 35-Jährige von der TSG Hoffenheim ist in der DFB-Elf derzeit gesetzt. Eigentlich ist aber ter Stegen die Nummer eins und soll laut Bundestrainer Nagelsmann auch bei der WM 2026 im Tor stehen. Der Schlussmann des FC Barcelona fällt nach seiner Rückenoperation derzeit aus, zudem hat er seinen Stammplatz bei den Katalanen im Sommer verloren. „Ich glaube, er ist bisher sehr gut mit der Situation umgegangen“, lobte Baumann seinen Kollegen.