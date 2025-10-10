Blankes Entsetzen in der WM-Qualifikation: "Sturz in den Abgrund"

SPORT1 10.10.2025 • 08:10 Uhr Die Färöer Inseln vermöbeln Montenegro in der WM-Qualifikation - was in der Heimat der unterlegenen Gäste für blankes Entsetzen sorgt.

Die Färöer Inseln haben Montenegro in der WM-Qualifikation eine empfindliche Niederlage zugefügt. Die Nummer 136 der FIFA-Weltrangliste bezwang die Gäste mit 4:0 - und sorgte in deren Heimat für blankes Entsetzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Donner auf den Färöern: Mirko Vucinics Albtraumdebüt und der Sturz in den Abgrund“, titelte Vijesti.

Es war das erste Spiel unter dem neuen Trainer Vucinic. Und es war ein Debakel: „Die Stadt Torsaun wurde nach dem Donnergott Thor benannt, und auf den Färöern grollte der Donner über Montenegro“, schrieb Vijesti: „So sehr, dass die Frage ist, ob und wann wir uns von diesem ‚Donner‘, von diesem Schlag und Schock, erholen werden."

„Auf dem Tiefpunkt im Atlantik“

Das Portal Dan.co schrieb von einer „Lektion“, einem „Tiefpunkt“ und der höchsten Niederlage seit 19 Jahren. Das Spiel habe aber gezeigt, dass es nicht am Trainer liegt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dramatisch war auch die Einschätzung der Zeitung Pobjeda: „Die Falken fallen auf den Tiefpunkt im Nordatlantik: Die Falken werden bei Vucinics Debüt von den Färöern deklassiert.“

Montenegro, auf Nummer 80 der Weltrangliste, war durch Tore von Hanus Sörensen (16.) und Arni Frederiksberg (36.) schon in der ersten Hälfte in Rückstand geraten. Beide Färöer-Spieler trafen dann auch im zweiten Durchgang noch (55. und 72.).