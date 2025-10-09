Co-Trainer? Müller „auf jeden Fall“ ein Nagelsmann-Kandidat

SID 09.10.2025 • 18:52 Uhr Das Bayern-Idol hat laut Bundestrainer sogar "das Zeug" zum Chef, allerdings dürfte die zweite Karriere nicht so schnell beginnen.

Thomas Müller erlebt bei den Vancouver Whitecaps den Spätherbst seiner Fußballer-Karriere, seine Zukunft könnte laut Bundestrainer Julian Nagelsmann an der Seitenlinie liegen. Womöglich sogar neben ihm. Müller sei „auf jeden Fall ein Kandidat, der so ein Amt ausüben könnte“, sagte Nagelsmann am Donnerstag in Sinsheim auf die Frage, ob sein früherer Schützling beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft das Zeug zu seinem Assistenten habe.

Allerdings habe Müller in Kanada „noch Vertrag bis zum Winter 2026“ - schon bei der WM im kommenden Jahr komme Müller daher für die Position noch nicht infrage, auch wegen des Trainingsstarts bei den Caps Ende Juni. „Der Trainer wird nicht so begeistert sein, wenn der Thomas sagt: ‚Ja, ich komme erst zwei oder drei Wochen später, weil ich noch Co-Trainer sein will.“

Aber, ergänzte Nagelsmann: „Was jetzt nicht ist, kann in Zukunft irgendwann werden.“ Müller habe sogar „das Zeug zum Cheftrainer“. Derzeit jedoch genieße er noch seine Zeit auf dem Rasen, habe er nach „ein paar“ Gesprächen mit dem 36-Jährigen herausgehört, „er findet das gerade sehr, sehr gut in Vancouver, spielt ja auch gut, schießt viele Tore, hat viele Assists. Und versucht, da den Fußball voranzubringen.“