Debakel in WM-Qualifikation: "Ein unvorstellbarer Fehler"

SPORT1 11.10.2025 • 00:00 Uhr Die schwedische Nationalmannschaft muss um die WM-Qualifikation zittern - auch, weil ein Jungstar einen unwahrscheinlichen Fehler macht.

Die schwedische Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation den nächsten empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen die Schweiz unterlagen die Skandinavier mit 0:2 (0:0) und finden sich in der Gruppe B auf dem vierten und damit letzten Platz wieder.

Die Chancen auf die WM sinken gewaltig - was auch an einem erstaunlichen Patzer von Lucas Bergvall liegt. Der Profi von Tottenham Hotspur vergab gegen die Schweiz eine riesige Chance.

Beim Stand von 0:0 trat der 19-Jährige nach einer mustergültigen Hereingabe unfreiwillig auf den Ball - bei einer hundertprozentigen Abschlussmöglichkeit aus knapp fünf Metern. „Ein unvorstellbarer Fehler“, meinte der schwedische TV-Experte Erik Niva bei Viaplay.

Schweden-Legende leidet mit Bergvall

„Ich kann mich an keinen vergleichbaren Fehlschuss in dieser Position erinnern”, meinte der entsetzte Niva: „Das ist ein Tor, er muss den Ball nur noch ins leere Tor schieben. Das ist ein unvorstellbarer Fehler. Er trifft hier 100 von 100 Mal erzielt, aber das war der 101. Versuch.“

Der Ex-Nationalspieler Fredrik Ljunberg litt mit seinem jungen Landsmann: „Es tut weh, das als alter Spieler mit anzusehen. Ein junger Spieler, der fantastisch gut ist und, wie ich schon sagte, in 99 von 100 Fällen trifft.“

Im zweiten Durchgang vergab Bergvall übrigens noch eine weitere aussichtsreiche Gelegenheit.

Nach dem Fehlschuss kam es, wie es kommen musste: Granit Xhaka traf per Elfmeter für die Schweiz (65.). „Xhaka zieht den Schweden die Gardinen zu“, titelte der Blick. Johan Manzambi legte in der 94. Minute noch den Treffer zum Endstand nach.

Fans fordern Trainer-Rauswurf

In der Strawberry Arena wurde das schwedische Team von den eigenen Fans ausgepfiffen, viele Fans forderten den Rauswurf von Jon Dahl Tomasson. Auch in einer Umfrage von Aftonbladet sprach sich eine deutliche Mehrheit für eine Trennung aus.

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ist nun ernsthaft in Gefahr. Der zweite Tabellenplatz ist drei Punkte entfernt und damit immerhin noch in Reichweite. Rang zwei würde zumindest das Ticket für die Playoffs garantieren.

Als Dritter oder Vierter könnten die Schweden die Playoffs womöglich auch noch erreichen, weil sie ihre Gruppe in der Nations League gewonnen hatten. Allerdings waren „Tre Kronor“ nur der zehntbeste Gruppensieger und nur vier kommen in die Playoffs.