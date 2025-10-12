DFB reist ohne Duo nach Belfast

SID 12.10.2025 • 15:15 Uhr Noah Atubolu und Kevin Schade fehlen im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit 23 Spielern zum WM-Qualifikationsspiel nach Nordirland gereist.

Nachdem Jamie Leweling vom VfB Stuttgart das DFB-Quartier in Herzogenaurach bereits am Samstag mit Adduktorenproblemen verlassen hatte, verzichtet Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Spiel am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Belfast auch auf Torhüter Noah Atubolu und Kevin Schade. Das teilte der DFB am Sonntag mit.

Atubolu bekam Schlag aufs rechte Knie

Der Freiburger Atubolu hatte einen Schlag aufs rechte Knie bekommen und war daher auch schon beim Abschlusstraining am Sonntagmorgen nicht dabei.