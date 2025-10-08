Aufatmen bei Nagelsmann: DFB-Star kehrt ins Training zurück

SID 08.10.2025 • 11:38 Uhr Torwart Oliver Baumann steht wieder auf dem Platz, Stürmer Woltemade muss noch alleine schuften.

Eine Sorge weniger für Bundestrainer Julian Nagelsmann vor den wichtigen WM-Qualifikationsspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Luxemburg und Nordirland.

Torwart Oliver Baumann, der zuletzt über Übelkeit geklagt hatte, ist am Mittwoch in Herzogenaurach ins Training der deutschen Auswahl zurückgekehrt. Sturm-Hoffnung Nick Woltemade arbeitete in der Folge seiner zurückliegenden Erkrankung (grippaler Infekt) wie Jamie Leweling (Adduktorenprobleme) individuell.





Wird Woltemade rechtzeitig fit?

Nagelsmann plagen vor den Partien gegen Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim und drei Tage später in Belfast gegen Nordirland (20.45 Uhr/RTL) einige Personalprobleme. Torhüter Marc-André ter Stegen, Spielmacher Jamal Musiala, Abwehrchef Antonio Rüdiger, Offensivstar Kai Havertz und Torjäger Tim Kleindienst fehlen allesamt verletzt.

Der 23 Jahre alte Woltemade vom englischen Premier-League-Klub Newcastle United, der bislang vier Länderspiele absolviert hat, ist im Angriff eigentlich gesetzt. Auch Baumann (TSG Hoffenheim) soll beide Spiele bestreiten.

