DFB-Team ohne größere Personalsorgen nach Nordirland

Gute Nachrichten für Nagelsmann

Neben dem abgereisten Jamie Leweling muss beim Abschlusstraining auch Noah Atubolu passen.
Florian Wirtz hat beim FC Liverpool noch Probleme, seine Form zu finden. Bundestrainer Julian Nagelsmann nimmt seinen Schützling in Schutz und macht ihm Mut.
SID
Bundestrainer Julian Nagelsmann kann im wichtigen WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordirland in Belfast am Montag (20.45 Uhr/RTL) wieder auf seine „Sinsheimer“ setzen.

Die Elf, die am vergangenen Freitag im Kraichgau gegen Luxemburg 4:0 gewonnen hatte, stand beim Abschlusstraining am Sonntag im Teamquartier in Herzogenaurach komplett auf dem Platz.

Atubolu verpasst Abschlusstraining

Verzichten muss Nagelsmann allerdings auf Jamie Leweling und Noah Atubolu. Der Stuttgarter Flügelstürmer Leweling befindet sich nach Adduktorenproblemen zwar auf dem Wege der Besserung, reiste allerdings bereits am Samstag ab - bei ihm soll kein Risiko eingegangen werden. Torwart Atubolu vom SC Freiburg, der als vierter Keeper schon gegen Luxemburg nicht im Spieltagsaufgebot gestanden hatte, wurde am Sonntag nach einem Schlag aufs Knie untersucht.

Nagelsmanns Auswahl umfasst ohne den Keeper noch 24 Mann, ist allerdings stark ausgedünnt. Stammkräfte wie Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala, Antonio Rüdiger und Kai Havertz sind ebenso verletzt wie die Alternativen Tim Kleindienst, Benjamin Henrichs oder Niclas Füllkrug. Den Stürmer hatte der Bundestrainer nachnominieren wollen, ehe sich Füllkrug im Training bei seinem Verein West Ham United vor wenigen Tagen einen Muskelbündelriss zuzog.

