DFB-Team ohne größere Personalsorgen nach Nordirland

SID 12.10.2025 • 11:09 Uhr Neben dem abgereisten Jamie Leweling muss beim Abschlusstraining auch Noah Atubolu passen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann im wichtigen WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordirland in Belfast am Montag (20.45 Uhr/RTL) wieder auf seine „Sinsheimer“ setzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Elf, die am vergangenen Freitag im Kraichgau gegen Luxemburg 4:0 gewonnen hatte, stand beim Abschlusstraining am Sonntag im Teamquartier in Herzogenaurach komplett auf dem Platz.

Atubolu verpasst Abschlusstraining

Verzichten muss Nagelsmann allerdings auf Jamie Leweling und Noah Atubolu. Der Stuttgarter Flügelstürmer Leweling befindet sich nach Adduktorenproblemen zwar auf dem Wege der Besserung, reiste allerdings bereits am Samstag ab - bei ihm soll kein Risiko eingegangen werden. Torwart Atubolu vom SC Freiburg, der als vierter Keeper schon gegen Luxemburg nicht im Spieltagsaufgebot gestanden hatte, wurde am Sonntag nach einem Schlag aufs Knie untersucht.