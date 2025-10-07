Überraschender DFB-Nachrücker

SPORT1 07.10.2025 • 19:33 Uhr Weil Jamie Leweling angeschlagen ist, rückt Kevin Schade ins DFB-Aufgebot. Zudem reist Nick Woltemade an.

Julian Nagelsmann hat Kevin Schade für den Kader der deutschen Nationalmannschaft nachnominiert. Der Angreifer reist aus England von FC Brentford an, weil Jamie Leweling vom VfB Stuttgart Adduktorenprobleme plagen. Der 23-Jährige kommt bereits auf vier Länderspiele und wird am späten Dienstagabend im Home Ground von DFB-Partner adidas erwartet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit Schade und dem ebenfalls nachnominierten Torhüter Noah Atubolu vom SC Freiburg umfasst Nagelsmanns Kader jetzt 26 Spieler. Einziger Neuling bleibt der Frankfurter Nathaniel Brown.

Nachdem Nagelsmann seinen ursprünglichen Kader berufen hatte, gab es Stimmen, die Schades Nominierung gefordert hatten. So bezeichnete Dietmar Hamann ihn in seiner Sky-Kolumne als „unseren derzeit erfolgreichsten Mann.“

„Er hat in der vergangenen Saison bei einem Mittelklasse-Team aus England, dem FC Brentford, elf Tore erzielt. Das gelingt so vielen nicht in England. Ich hätte ihn sehr gerne im Kader gesehen“, erklärte der England-Experte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zuletzt war Schade im Oktober 2024 in der Nations League für die A-Nationalmannschaft aufgelaufen. Bei Brentford zählt er zu den Leistungsträgern und lieferte vor allem in der vergangenen Saison regelmäßig ab.

Woltemade reist nach

Nick Woltemade wird ebenfalls am späten Dienstagabend im Teamquartier der Nationalmannschaft in Herzogenaurach erwartet.

Der Angreifer vom englischen Premier-League-Klub Newcastle United, der bislang vier Länderspiele absolviert hat, hatte am Montag wegen eines grippalen Infekts zunächst nicht zum DFB-Team reisen können.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) weiter mitteilte, ist allerdings noch offen, wann Woltemade ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

-----