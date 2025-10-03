Hamann vermisst "erfolgreichsten Mann" im Nationalteam

Maximilian Huber 03.10.2025 • 09:30 Uhr Dietmar Hamann hätte gerne Kevin Schade im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft gesehen. Der TV-Experte lobt den 23-Jährigen in den höchsten Tönen.

Dietmar Hamann hat auf die Kader-Nominierung von Julian Nagelsmann reagiert und zugegeben, dass er gerne einen jungen deutschen Offensivspieler aus der Premier League im Aufgebot gesehen hätte.

„Wenn ich die Kader-Nominierung von Julian Nagelsmann für die nächsten Länderspiele sehe, frage ich mich: ‚Was ist mit Schade?‘”, ließ Hamann in seiner Sky-Kolumne verlauten. „Der Spieler ist aktuell unser erfolgreichster Mann.“

Schade zählt zum Stammpersonal in Brentford

Kevin Schade wurde im Januar 2023 zunächst vom SC Freiburg an Premier-League-Klub FC Brentford ausgeliehen, im Sommer 2023 verpflichtete der Klub Schade fest für 25 Millionen Euro.

Seitdem lief der 23-Jährige in 81 Pflichtspielen für Brentford auf und steuerte dabei 15 Tore und fünf Assists bei. Bei den Bienen zählt Schade zum Stammpersonal.

