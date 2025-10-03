Hamann vermisst "erfolgreichsten Mann" im Nationalteam

Dietmar Hamann hat auf die Kader-Nominierung von Julian Nagelsmann reagiert und zugegeben, dass er gerne einen jungen deutschen Offensivspieler aus der Premier League im Aufgebot gesehen hätte.
Wen Hamann im DFB-Team vermisst
„Wenn ich die Kader-Nominierung von Julian Nagelsmann für die nächsten Länderspiele sehe, frage ich mich: ‚Was ist mit Schade?‘”, ließ Hamann in seiner Sky-Kolumne verlauten. „Der Spieler ist aktuell unser erfolgreichster Mann.“
Schade zählt zum Stammpersonal in Brentford
Kevin Schade wurde im Januar 2023 zunächst vom SC Freiburg an Premier-League-Klub FC Brentford ausgeliehen, im Sommer 2023 verpflichtete der Klub Schade fest für 25 Millionen Euro.
Seitdem lief der 23-Jährige in 81 Pflichtspielen für Brentford auf und steuerte dabei 15 Tore und fünf Assists bei. Bei den Bienen zählt Schade zum Stammpersonal.
„Er hat in der vergangenen Saison bei einem Mittelklasse-Team aus England, dem FC Brentford, elf Tore erzielt. Das gelingt so vielen nicht England. Ich hätte ihn sehr gerne im Kader gesehen“, erläuterte Hamann weiter.