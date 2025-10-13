U21: Frankfurt-Profi reist verletzt ab

SID 13.10.2025 • 18:32 Uhr Elias Baum ist mit einer Muskelverletzung am Oberschenkel von der U21-Nationalmannschaft abgereist und wird Eintracht Frankfurt somit bis auf Weiteres fehlen. Der Rechtsverteidiger hat sich die Blessur beim Training zugezogen.

Eintracht Frankfurts Rechtsverteidiger Elias Baum ist mit einer Muskelverletzung am Oberschenkel von der U21-Nationalmannschaft abgereist und wird somit auch Frankfurts SGE-Trainer Dino Toppmöller bis auf Weiteres fehlen. Dies teilte die Eintracht am Montagnachmittag mit.

Der 19-jährige Baum war erst für die U21-Länderspiele gegen Griechenland und Nordirland für den verletzten Linus Gechter (Hertha BSC) nachnominiert worden.