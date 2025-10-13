Newsticker
U21: Frankfurt-Profi reist verletzt ab

U21: SGE-Profi reist verletzt ab

Elias Baum ist mit einer Muskelverletzung am Oberschenkel von der U21-Nationalmannschaft abgereist und wird Eintracht Frankfurt somit bis auf Weiteres fehlen. Der Rechtsverteidiger hat sich die Blessur beim Training zugezogen.
Elias Baum ist mit einer Muskelverletzung am Oberschenkel von der U21-Nationalmannschaft abgereist und wird Eintracht Frankfurt somit bis auf Weiteres fehlen. Der Rechtsverteidiger hat sich die Blessur beim Training zugezogen.

Eintracht Frankfurts Rechtsverteidiger Elias Baum ist mit einer Muskelverletzung am Oberschenkel von der U21-Nationalmannschaft abgereist und wird somit auch Frankfurts SGE-Trainer Dino Toppmöller bis auf Weiteres fehlen. Dies teilte die Eintracht am Montagnachmittag mit.

Der 19-jährige Baum war erst für die U21-Länderspiele gegen Griechenland und Nordirland für den verletzten Linus Gechter (Hertha BSC) nachnominiert worden.

Neben Baum fehlt mit dem 21-jährigen Nnamdi Collins ein weiterer Verteidiger im U21-Spiel gegen Nordirland am kommenden Dienstag. Collins, der wie Baum bei der Eintracht unter Vertrag steht und eigentlich hätte nachreisen sollen, hat eine Erkältung noch nicht vollständig auskuriert. wie aus der Mitteilung der Eintracht hervorgeht.

