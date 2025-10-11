Guirassy vorzeitig abgereist! Sorgen vor Kracher beim FC Bayern

Müssen sich die Fans von Borussia Dortmund vor dem Topspiel beim FC Bayern Sorgen um Serhou Guirassy machen?
Guirassy „körperlich geschwächt“
Wie Verband Guineas mitgeteilt hat, ist der Stürmerstar vorzeitig vom Nationalteam abgereist. „Medizinische Gründe“ werden angeführt, die mit den Verantwortlichen besprochen wurden. Der Stürmer sei „körperlich geschwächt“.
Der 29-Jährige wird somit die sportlich bedeutungslose Partie gegen Botswana zum Abschluss der WM-Quali am Dienstag verpassen. Beim Sieg gegen Mosambik (2:1) hatte Guirassy noch im Kader gestanden, war jedoch nicht zum Einsatz gekommen.
Guirassy fit für Bayern-Kracher?
Der Stürmer war nach dem BVB-Spiel gegen RB Leipzig bereits angeschlagen zum Nationalteam gereist - „aus Liebe zu Guinea“ und „Respekt vor dem Trainerstab“. Mehrere Blessuren hatten dem Torjäger zuletzt zu schaffen gemacht.
Am kommenden Samstag steht das Bundesliga-Spitzenspiel in der Allianz Arena an. Dann trifft der Tabellenführer aus München auf den direkten Verfolger.