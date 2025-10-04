Hat eine Legende das deutsche WM-Trikot geleakt?

SPORT1 04.10.2025 • 13:20 Uhr Alessandro Del Piero verbreitet bei Instagram ein Bild und hat damit offenbar mehrere WM-Trikots geleakt.

Hat mit Alessandro Del Piero ausgerechnet eine Fußball-Ikone die WM-Trikots mehrerer großer Nationen geleakt? Bei einem Event von „Adidas“ verbreitete der Italiener wohl ein verhängnisvolles Bild.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 50-Jährige, der mit Italien bei der WM 2006 die Trophäe gewann, zeigte bei Instagram offenbar in seiner Story mehrere Schaufensterpuppen. Sie waren mit Outfits bedeckt, die ganz vermutlich für die WM 2026 in den USA und Kanada gedacht sind.

Wenig später löschte der Ex-Stürmer seinen Beitrag. Doch einige Fans hatten die Bilder zu diesem Zeitpunkt bereits weiterverteilt.

Nun kann jeder sehen, wie die Teams aus Argentinien, Deutschland, Spanien, Japan, Mexiko oder Italien auflaufen könnten. Die Ausstellung zeigte sowohl Heim- als auch Auswärtstrikots.

{ "placeholderType": "MREC" }