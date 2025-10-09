"Keinen Gefallen getan": DFB-Held hinterfragt Nagelsmann

Johannes Vehren 09.10.2025 • 10:15 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann ruft weit vor der WM 2026 den Titel als Ziel aus. Legende Andreas Möller zweifelt an diesem Vorgehen.

Die deutsche Fußball-Legende Andreas Möller hat das Vorgehen von Bundestrainer Julian Nagelsmann, frühzeitig den Titel bei der WM 2026 als Ziel auszurufen, hinterfragt.

In seiner Kicker-Kolumne schrieb der 58-Jährige: „Ich bezweifle, dass Nagelsmann dem Team einen Gefallen damit einen Gefallen getan hat, den WM-Titel als Ziel auszurufen.“

Möller blickte auf die Turniere 1990 und 1996 zurück, als er zusammen mit der deutschen Nationalmannschaft Welt- und Europameister wurde.

Möller sicher: „Das erhöht nur den Druck“

„Wir sind nicht mit diesem öffentlich geäußerten Anspruch in die Turniere gegangen. Die Ambitionen und der feste Glaube haben sich in deren Verlauf entwickelt“, erklärte der frühere Nationalspieler, der über 400 Bundesligaspiele für Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund und Schalke 04 absolvierte.

Seiner Ansicht nach muss die Überzeugung auf natürliche Art aus der Mannschaft heraus erwachsen. „Es ist nicht die Aufgabe des Trainers, seinen Spielern mit öffentlichen Aussagen Selbstvertrauen sozusagen aufzuerlegen“, meinte Möller.