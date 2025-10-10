Neuer-Spekulationen: "Vielleicht holen sie ihn zurück"

SID 10.10.2025 • 13:05 Uhr Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hält ein DFB-Comeback von Manuel Neuer für möglich und zeigt sich begeistert von der Entwicklung des Stürmers.

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hält eine Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für denkbar und schwärmt von Nick Woltemade.

Neuer sei „nach wie vor der beste deutsche Torwart“, sagte Klinsmann bei Transfermarkt.de, „und wer weiß, vielleicht setzen sie sich vor der WM zusammen und holen ihn zurück?“

Für die WM-Qualifikation mit den Gegnern Slowakei, Nordirland und Luxemburg seien „die jetzigen Torleute auf jeden Fall stark genug“, ergänzte der 61-Jährige, aber: „Wer dann bei der WM im Tor spielt, ist eine andere Frage.“

Klinsmann schwärmt von Woltemade

Im Sturm führe dagegen kein Weg an Woltemade vorbei. „Nicks Entwicklungskurve geht rasend schnell nach oben und er wird uns in der Zukunft viel Freude machen“, sagte der frühere Weltklasse-Angreifer Klinsmann.

„Er hat eine Spielanlage, die sehr schwer zu verteidigen ist, und wie er sich durchboxt und sich auf dem Platz Respekt verschafft, ist beeindruckend“, ergänzte er it Blick auf Woltemade: „Trotz seiner Größe ist er unglaublich agil und auch beidfüßig im Abschluss.“