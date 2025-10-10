Nationalmannschaft: Nagelsmann legt sich in Interview bei Kimmich fest

SID 10.10.2025 • 10:07 Uhr Der Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht seinen Kapitän Joshua Kimmich nicht als klassischen Abräumer im Mittelfeld, sondern in einer hybriden Rolle, die er auch im Klub einnehme.

Julian Nagelsmann hat sich festgelegt: Kapitän Joshua Kimmich spielt bei ihm in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wieder auf der Sechs im Mittelfeld

{ "placeholderType": "MREC" }

„Stand jetzt“, wie der Bundestrainer vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg in Sinsheim (ab 20.45 Uhr im Liveticker) in der Sportschau noch einmal betonte. Das heißt: „Es ist nie ausgeschlossen, dass er auch mal eine andere Position spielt.“

Kimmich? „Meistens hinten rechts“

Je nach Gegner oder Spielsituation könnte Kimmich auch wieder die Rolle als Rechtsverteidiger übernehmen. „Das ist ja das Schöne bei ihm, dass er beide Positionen herausragend gut spielen kann, dass er das auch bei der EM sehr gut gemacht hat, dass er aber auch ein Rechtsverteidiger sein kann, der mit Ball auf die Sechserposition geht, weil er es gut kann“, erläuterte Nagelsmann.

Überhaupt sieht der Bundestrainer seinen Kapitän in einer hybriden Rolle - wie im Klub. „Am Ende sage ich oft, ihr müsst auch bewerten: Wo spielt der Spieler bei Bayern München? Wenn man eine Heatmap bei Bayern München sieht, wo spielt der Spieler - meistens rechts hinten“, erklärte Nagelsmann.

{ "placeholderType": "MREC" }

So setzt Nagelsmann Kimmich ein

Tatsächlich kippt Kimmich im Spielaufbau von der Sechs häufig nach rechts hinten ab und nimmt damit eine ähnliche Rolle ein wie einst Toni Kroos bei Real Madrid und in der DFB-Auswahl - mit dem Unterschied, dass Kroos sich in der Regel nach links fallen ließ.