Nagelsmann verkündet Füllkrug-Schock

Johannes Behm 10.10.2025 • 18:54 Uhr Niclas Füllkrug sollte eigentlich für den DFB nominiert werden. Wie Julian Nagelsmann verkündet, hat sich der Stürmer allerdings verletzt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wollte eigentlich Niclas Füllkrug für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und in Nordirland nachnominieren, doch der Fan-Liebling ist mal wieder verletzt.

Wie Nagelsmann vor dem Spiel in Sinsheim (20.45 Uhr) in der ARD erklärte, hat Füllkrug im Training seines Klubs West Ham United einen Muskelbündelriss im Oberschenkel erlitten.

Für den angeschlagenen Stuttgarter Jamie Leweling (Adduktorenprobleme) nominierte Nagelsmann unter der Woche stattdessen Offensivspieler Kevin Schade vom FC Brentford nach.

Füllkrug spielte noch am Wochenende

Füllkrug dürfte damit auch für die Länderspiele im November in Luxemburg und gegen die Slowakei nicht zur Verfügung stehen.

Füllkrug kam bei West Ham zuletzt am Samstag gegen Arsenal über 61 Minuten zum Einsatz (0:2). Die Verletzung hat sich offenbar in den Tagen danach zugetragen.

