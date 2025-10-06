Nationalcoach verrät interessantes Detail über Olise

Moritz Pleßmann 06.10.2025 • 19:54 Uhr Michael Olise ist mit Frankreich auf einem guten Weg, sich für die WM 2026 zu qualifizieren. Vor den anstehenden Partien in der Quali ist sein Trainer voll des Lobes - und verrät ein interessantes Detail.

Vor den anstehenden WM-Qualifikationsspielen gegen Aserbaidschan und Island hat Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps ein interessantes Detail über Bayerns Michael Olise verraten.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Als er zum FC Bayern kam, musste er sich erst einmal durchsetzen. Das hat bei uns etwas Zeit gebraucht. Er ist eher zurückhaltend und schüchtern. Das hängt sicherlich auch mit der Sprachbarriere zusammen. Er beherrscht Englisch besser als Französisch“, sagte Deschamps über Olise, der als Sohn einer französisch-algerischen Mutter und eines nigerianischen Vaters in London zur Welt gekommen war.

Der 23-Jährige habe „enormes Potenzial und ist ein großartiger Profi. Er bringt mit seinem linken Fuß viel Kontinuität ins Spiel und verfügt über eine Technik, die es ihm ermöglicht, durch seine Pässe und Tore oft entscheidend zu sein“, erklärte Deschamps.

Olise? „Gibt verschiedene Charaktere“

Das hatte Olise zuletzt auch bei Frankreichs Nationalmannschaft bewiesen, für die er in den vergangenen fünf Spielen dreimal traf und eine Vorlage lieferte.

{ "placeholderType": "MREC" }