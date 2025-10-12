Nordirland will gegen DFB-Auswahl überraschen

SID 12.10.2025 • 16:33 Uhr Der Außenseiter setzt am Montag im Windsor Park besonders auf seine Heimstärke.

Die nordirische Nationalmannschaft glaubt fest an ihre Außenseiterchance gegen den viermaligen Weltmeister Deutschland. „Wir wollen drei Punkte“, sagte Nationalspieler Trai Hume am Sonntag. Der Profi vom Premier-League-Klub AFC Sunderland war zuvor gefragt worden, ob er auch mit einem Unentschieden gegen den Favoriten am Montag (20.45 Uhr) in Belfast zufrieden sei.

Nordirland ist im heimischen Windsor Park seit sieben Spielen ungeschlagen und liegt in der Gruppe A der WM-Qualifikation punktgleich hinter der DFB-Auswahl auf Platz zwei. „Man kann sagen, dass das eine unserer besten Leistungen war, aber ich glaube, da ist noch mehr möglich“, sagte Trainer Michael O’Neill nach dem 2:0-Erfolg seiner „Green & White Army“ am vergangenen Freitag über die Slowakei.

Seiner jungen Mannschaft traut der immer wieder stark hustende O’Neill in Zukunft viel zu. „Sie stehen noch am Anfang ihrer internationalen Karriere. Aber sie haben sich der Herausforderung gestellt und wir können im Spiel gegen Deutschland am Montag nur gewinnen“, sagte O’Neill.