Plötzlich läuft "Major Tom"! Gnabry sorgt für falschen Alarm

Johannes Behm 10.10.2025 • 21:36 Uhr Gegen Luxemburg läuft beim DFB plötzlich die Torhymne an. Einen Treffer haben die deutschen Fans allerdings gar nicht zu bejubeln.

Zu früh gefreut! Nach einem Abschluss von Serge Gnabry schallte die DFB-Torhymne bereits durch die Hoffenheimer PreZero-Arena - dabei war der Schuss des Bayern-Stars in der 24. Minute gar nicht im Netz gelandet.

Ein paar Sekunden lief die Kult-Hymne „Major Tom“ von Peter Schilling in Sinsheim bereits, bevor die Lautsprecher verstummten. Doch was war passiert?

Beim Stand von 2:0 im WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg (im LIVETICKER) hatte der deutsche Nationalspieler mit dem linken Fuß aus zentraler Position außerhalb des Strafraums abgezogen, allerdings nur die Torstange neben dem Pfosten getroffen.

Von dort aus war der Ball hinter das Tor abgeprallt. Für viele Zuschauer sah es dabei irrtümlicherweise so aus, als läge der Ball im Tornetz. Nach kurzem Jubel wurde es auf den Rängen wieder still.

