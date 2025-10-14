Newsticker
Ratten-Alarm in der WM-Qualifikation

Ratten-Alarm in der WM-Qualifikation

In der WM-Qualifikation kommt es zwischen Wales und Belgien zu einer kuriosen Unterbrechung. Grund dafür ist ein Flitzer der etwas anderen Sorte.
© IMAGO/Propaganda Photo
Julius Schamburg
In der WM-Qualifikation kommt es zwischen Wales und Belgien zu einer kuriosen Unterbrechung. Grund dafür ist ein Flitzer der etwas anderen Sorte.

Huch? Was war denn da los? Beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und Belgien (Endstand: 2:4) hat sich ein ungebetener Gast auf das Spielfeld geschlichen.

In der 67. Minute rannte eine Ratte über den Rasen des Cardiff City Stadions und der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert musste das Spiel kurzzeitig unterbrechen.

WM-Qualifikation: Ratte entwischt Courtois

Belgiens Torwart Thibaut Courtois versuchte vergeblich, den Störenfried einzufangen, denn die Ratte entwischte ihm.

Wales-Stürmer Brennan Johnson scheuchte die Ratte schließlich bis zum Spielfeldrand und erntete dafür Applaus vom Publikum. Wenig später konnte die Partie fortgesetzt und ohne weitere Zwischenfälle beendet werden.

Belgien siegt souverän - De Bruyne trifft doppelt

Schlussendlich gewann Belgien souverän mit 4:2. Doppelpacker Kevin De Bruyne verwandelte zwei Strafstöße (18./76.). Die weiteren Tore erzielten Thomas Meunier (24.) und Leandro Trossard (90.).

Joe Rodon hatte den Gastgeber zunächst in Führung gebracht (8.) und Nathan Broadhead in der Schlussphase den 2:3-Anschlusstreffer erzielt, ehe Trossard den Deckel draufmachte.

Belgien führt nach sechs Spielen die Gruppe J mit 14 Punkten an. Wales liegt mit zehn Punkten auf Rang drei. Der Zweitplatzierte Nordmazedonien hat 13 Punkte, aber auch schon ein Spiel mehr auf dem Konto.

