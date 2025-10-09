Strasser schwärmt von Nagelsmann: "Intelligenter Mensch und Trainer"

SID 09.10.2025 • 17:49 Uhr Der Nationalcoach von Luxemburg hofft auf eine Überraschung gegen die DFB-Auswahl.

Luxemburgs Fußball-Nationaltrainer Jeff Strasser schwärmt von Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Er ist ein intelligenter Mensch und Trainer“, sagte Strasser vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim. Nagelsmann sei ein „netter, sympathischer Mensch“, der zudem über ein „sehr großes Fachwissen“ verfüge, ergänzte er.

Strasser hat mit Nagelsmann vor zehn Jahren gemeinsam den Fußballlehrer-Lehrgang absolviert. Am Freitag will er sein eigenes Fachwissen einbringen. „Wir haben einen Spiel- und Matchplan aufgestellt, den wir versuchen umzusetzen. Es wird auf unsere Spielintensität und unsere Kompaktheit ankommen“, sagte er.

Luxemburg ist mit zwei Heimniederlagen gegen Nordirland (1:3) und die Slowakei (0:1) in die WM-Qualifikation gestartet. Gegen die DFB-Auswahl erwartet der ehemalige Bundesligaprofi Strasser ein „sehr schwieriges Spiel gegen den stärksten Gegner in der Gruppe“.