Sorgen um Harry Kane!

SPORT1 08.10.2025 • 13:20 Uhr Harry Kane droht in der englischen Nationalmannschaft auszufallen. Eine Verletzung hindert den Stürmerstar des FC Bayern am Training.

Harry Kane könnte das Länderspiel der englischen Nationalmannschaft gegen Wales verletzungsbedingt verpassen.

Wie Sky Sports berichtet, fehlte der Stürmer des FC Bayern im Teamtraining am Mittwoch und muss um einen Einsatz im Freundschaftsspiel am Donnerstag gegen die Waliser bangen. Der 32-Jährige habe aufgrund einer Knöchelverletzung nicht mit der Mannschaft um Nationaltrainer Thomas Tuchel trainieren können.

Kane trainiert individuell

Dem Bericht zufolge trainierte Kane an der Seite von Leverkusens Verteidiger Jarell Quansah individuell in einer Halle.