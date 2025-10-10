WM-Qualifikation: Ex-Bayern-Star mit großer Geste für Jackson!

Maximilian Lotz 10.10.2025 • 17:46 Uhr Der Senegal macht im Kampf um ein Ticket für die WM einen großen Schritt. Bayern-Star Nicolas Jackson trifft - auch weil ein Ex-Münchner sich großzügig zeigt.

Der Senegal steht auch dank Bayern-Star Nicolas Jackson und Ex-Münchner Sadio Mané unmittelbar vor der Qualifikation für die WM 2026.

Jackson bereitete beim 5:0 (1:0) der Senegalesen in Südsudan am Freitag das dritte Tor durch Ismaila Sarr (54.) vor und erzielte das vierte selbst (60.) - weil ihm Mané bei einem Elfmeter den Ball überließ.

„Eine Szene, die den Teamgeist und die Solidarität in der Mannschaft von Pape Thiaw perfekt veranschaulicht“, schrieb das Portal Afrique Sports.

Auch Ex-Bayern-Star Mané trifft

Zuvor hatte sich Mané bereits selbst in die Torschützenliste eingetragen (46.). Nach einem Torwartpatzer staubte er aus kurzer Distanz zum zwischenzeitlichen 2:0 ab. Die weiteren Treffer erzielten Sarr (29.) und Cherif Ndiaye (76.).

Mit einem Sieg gegen den krassen Außenseiter Mauretanien am Dienstag wäre die vierte WM-Teilnahme perfekt. Die Demokratische Republik Kongo, die am Freitag mit 1:0 (1:0) in Togo gewann, ist als erster Verfolger zwei Punkte entfernt.