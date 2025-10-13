WM-Qualifikation heute: Nordirland - Deutschland live im Free-TV, Stream und Ticker - Startelf da!

SPORT1 13.10.2025 • 19:25 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der WM-Qualifikation heute ab 20.45 Uhr auf Nordirland. Das DFB-Team will den nächsten Sieg einfahren.

Die deutsche Nationalmannschaft ist in der WM-Qualifikation in Nordirland gefordert. Nach dem überzeugenden Auftritt gegen Luxemburg soll der nächste Sieg her.

Bundestrainer Julian Nagelsmann kündigte vor der Partie (20.45 Uhr) an, weitgehend mit derselben Startelf wie beim 4:0 vom Freitag auflaufen zu wollen. Letztlich nahm er keine einzige Veränderung vor.

WM-Qualifikation: So können Sie Nordirland - Deutschland heute live verfolgen:

TV: RTL

RTL Stream: RTL+

RTL+ Liveticker: SPORT1

„Wir haben gerade in diesen Tugenden - die heute auch gefragt sind - gegen Luxemburg viel richtig gemacht. Deswegen belohnen wir heute die erste Elf mit weiteren Einsätzen“, begründete Nagelsmann seine Startelf-Entscheidung bei RTL.

Die Aufstellungen im Überblick:

Deutschland: Baumann - Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Raum - Goretzka, Pavlovic - Adeyemi, Wirtz, Gnabry - Woltemade

Nordirland: Peackock-Farrell - Devenny, Hume, McNair, Ballard, Spencer - McCann, Galbraith, S. Charles - Reid, Price

Nagelsmann hatte vor einigen Wochen angekündigt, Kapitän Joshua Kimmich wieder im zentralen Mittelfeld aufbieten zu wollen. Jüngst dachte er aber um. Künftig will er sich nicht mehr festlegen.

Nagelsmann warnt vor Nordirland

Im Spiel in Belfast, warnte Nagelsmann, warte am Montag gegen Nordirland „eine andere Hausnummer“ als beim befreienden 4:0 (2:0) gegen Luxemburg. „Sie sind schwer zu schlagen. Wir müssen sehr gut verteidigen, um den zweiten Ball kämpfen, den dritten und vierten.“

Zumal Nagelsmann die Nordiren mit seiner Aussage nach dem Hinspiel (3:1) über deren „lange Bälle“ noch heißer machte auf das „Wunder von Windsor“ nach dem Sieg gegen DFB-Schreck Slowakei (2:0). „Ich meinte es nicht respektlos“, betonte Nagelsmann am Sonntagabend, „wenn das jemand so aufgefasst hat, sage ich Sorry.“

DFB-Team: Nagelsmann fordert „Schippe drauflegen!“

Nagelsmann steht vor der Frage, wie sich die vielfach zitierte „Herangehensweise“ vom vergangenen Freitag konservieren lässt. Zunächst verbot er seinen Stars den Blick auf die Tabelle, in der die DFB-Elf mit sechs Punkten gleichauf mit den Nordiren und Slowaken auf Rang eins liegt. Da hinzuschauen sei „nicht immer ratsam“. Das lenke nur ab.