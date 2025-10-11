WM-Qualifikation: Keeper mit Elfer-Glanztat gegen Ronaldo - dann im Pech

Maximilian Lotz 11.10.2025 • 23:35 Uhr Caoimhín Kelleher wird in der WM-Qualifikation im Spiel zwischen Irland und Portugal zum tragischen Helden. Für die Portugiesen „war es Schicksal“.

Vom Held zum Pechvogel: Caoimhín Kelleher wurde bei der 0:1 (0:0)-Niederlage seiner Iren gegen Portugal im Kampf um ein WM-Ticket zur tragischen Figur.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Keeper parierte zunächst einen strittigen Handelfmeter von Cristiano Ronaldo (75.) sehenswert.

Der Torhüter des FC Brentford, der in der Jugend des FC Liverpool ausgebildet wurde, hatte sich eigentlich schon für die rechte Ecke entschieden, doch Ronaldo schoss in die Mitte. Kelleher reckte seinen linken Fuß in die Höhe und verhinderte so den Einschlag.

Experte staunt über Elfer-Parade

„Brillant von Kelleher. Ich meine, wie gut ist das denn?“, schwärmte der frühere irische Nationalspieler Ray Houghton bei RTE.

{ "placeholderType": "MREC" }

Doch in der Nachspielzeit hatte Kelleher dann doch das Nachsehen. Bei einer Flanke von Trincao kam er am Fünfmeterraum den entscheidenden Tick zu spät gegen Rúben Neves, der zum Sieg für Portugal einköpfte (90.+1).

„Es war Schicksal“ für Portugal

„Es war Schicksal“, titelte die Sportzeitung Record. Neves deutete bei seinem Torjubel auf seine Trikotnummer 21 - die ehemalige Nummer (bei der Nationalmannschaft, Anm. d. Red.) des im Sommer tödlich verunglückten Diogo Jota. Für Neves war es außerdem das erste Länderspieltor.

Und während Portugal mit neun Punkten aus drei Spielen das Ticket für die WM 2026 dicht vor Augen hat, waren „die Herzen der Iren gebrochen“, wie The Irish Independent schrieb. Mit nur einem Punkt belegen die Iren den letzten Platz in Gruppe F.