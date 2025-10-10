WM-Qualifikation: Rekord weg! Legende schimpft über "Pizzabäcker"

SID 10.10.2025 • 14:12 Uhr Österreich feiert einen Abend für die Geschichtsbücher. Toni Polster wird als Rekordtorschütze abgelöst - und hat etwas zu meckern.

Am Ende eines Abends für die Geschichtsbücher hatte nur der entthronte Torschützenkönig etwas zu meckern. „Das ist keine Nationalmannschaft“, lästerte Toni Polster nach dem rauschhaften 10:0 (6:0) Österreichs gegen San Marino über die Auswahl des Fußball-Zwergs, „das ist eine Auswahl an Pizzabäckern. So eine schlechte Mannschaft hat es zu meiner Zeit nicht gegeben.“

Zu seiner Zeit, also von 1982 bis 2000, erzielte Polster 44 Tore für die Nationalmannschaft. Nach dem höchsten Sieg in der 124-jährigen Geschichte des ÖFB-Teams gehört der Titel „Rekordtorschütze“ nun aber einem anderen: Marko Arnautovic, bereits 36 Jahre alt und mittlerweile bei Roter Stern Belgrad beschäftigt, liegt nach seinen vier Treffern gegen San Marino ein Tor vor dem ehemaligen Bundesliga-Profi.

Polster wollte selbstverständlich nicht als Miesmacher dastehen. Er schickte deshalb eine „herzliche Gratulation“ an Arnautovic, und möge dieser „noch viele weitere Tore“ folgen lassen.

Arnautovic überholt Polster: „Hat viel mehr Länderspiele als ich“

„Er hat sich immer fit gehalten und war immer bereit für die Nationalmannschaft“, lobte Polster, er vergaß aber auch nicht zu erwähnen: „Marko hat viel mehr Länderspiele als ich“, 128 sind es nun, „das ist ein Plus.“

Nationaltrainer Ralf Rangnick weiß, was er an Arnautovic hat. Daher „freue ich mich für ihn“, sagte er, dass sein Torjäger die Gelegenheit zum Rekord genutzt habe, außerdem sei er auch nicht „an irgendwem“ vorbeigezogen: „Hans Krankl und Toni Polster sind zwei herausragende Stürmer ihrer Generation gewesen.“

Arnautovic versicherte derweil stolz: „Der schönste Tag meines Lebens war die Geburt meiner Kinder, aber das kommt gleich danach.“

Arnautovic war allerdings nur die auffälligste Figur an einem Abend, der „Tu Felix Austria“ verzückte. „Wir hätten noch mehr Tore schießen können“, sagte Rangnick. Doch auch so gab es großes Lob.

Rangnick: „Wir haben Geschichte geschrieben“

„So ein Spiel ist selten“, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi Andreas Herzog als Experte im ORF, „aber es zeigt, wie weit sich das Team unter Rangnick entwickelt hat. Die Spielfreude, das Tempo, die Präzision - das war auf einem sehr hohen Niveau.“

„Wir haben Geschichte geschrieben, ja“, sagte auch der sehr zufriedene Rangnick, er betonte aber zugleich: „Die Reise ist noch lange nicht zu Ende“. Nach fünf Siegen aus fünf Spielen liegt Österreich in der WM-Quali-Gruppe H vorerst zwei Punkte vor Bosnien-Herzegowina - das aber ein Spiel mehr hat. Die neunte WM-Teilnahme rückt näher, zumindest Rang zwei und damit die Playoff-Teilnahme ist praktisch sicher.