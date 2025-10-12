WM-Qualifikation: Torwart-Knall in Türkei! Özer reist unerlaubt ab

Annabella Aulinger 12.10.2025 • 18:04 Uhr Berke Özer sorgt für mächtig Ärger im türkischen Nationalteam. Der türkische Torwart wehrt sich öffentlich.

Wirbel in der Türkei! Wie der türkische Fußballverband TFF miteilte, hat der Nationaltorhüter Berke Özer das Team-Lager am Rande des Spiels gegen Bulgarien (6:1) unerlaubt verlassen.

„Berke Özer hat das Lager freiwillig und ohne Erlaubnis unseres technischen und administrativen Teams verlassen, nachdem unsere Mannschaft nach Istanbul zurückgekehrt war, mit der Begründung, dass er für das gestrige Spiel Bulgarien gegen die Türkei nicht in den Kader aufgenommen wurde“, hieß es in der offiziellen Erklärung.

„In einer Zeit, in der wir selbstlos die Qualifikation für die Weltmeisterschaft anstreben – ein lang ersehntes Ziel seit vielen Jahren – und in der Einigkeit und Solidarität innerhalb der Mannschaft ihren Höhepunkt erreichen, ist ein solches Verhalten inakzeptabel.“

Als Ersatz wurde Muhammed Sengezer für das kommende WM-Qualifikationsspiel gegen Georgien berufen.

Özer wehrt sich gegen die Beschuldigungen

Özer, der bei LOSC Lille in Frankreich sein Geld verdient, reagierte auf die Entscheidung des TFF in den Sozialen Medien auf sein Aus und erklärte seine Sicht der Dinge.

„Bevor ich zum Trainingslager der Nationalmannschaft kam, habe ich dem Trainerstab von meinen Schmerzen und meiner Situation berichtet und gesagt, dass es besser wäre, wenn ich mich ausruhe und behandeln lasse, falls ich nicht im Kader stehen sollte.“

„Als ich die Aufstellung für das Spiel sah, wurde mir klar, wie sinnlos unsere Gespräche der letzten Tage gewesen waren und dass die Entscheidungsträger der Mannschaft, die ich im Ausland mit Stolz repräsentiere, nicht an der Leistung oder der Motivation der Spieler interessiert waren.“

Özer entschied sich schließlich dafür, „die Moral des Trainingslagers nicht zu beeinträchtigen“ und wartete deshalb, bis die Mannschaft zurück nach Istanbul gekehrt war, um den Offiziellen seine Sorgen mitzuteilen. Somit habe er letztendlich „das Trainingslager mit ‚Wissen und Zustimmung des Trainer- und Verwaltungsteams‘ auf eigenen Wunsch verlassen.“

„Diese Entscheidung ist weder gegen einen meiner Mitspieler gerichtet noch respektlos. Im Gegenteil, ich habe mich immer geehrt gefühlt, Teil einer großartigen Torhüterrotation zu sein, mit der ich seit vielen Jahren zusammenarbeite und auf deren Qualität ich stolz bin.“