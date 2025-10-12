WM-Qualifikation: Underdog sorgt für nächste Sensation!

SPORT1 12.10.2025 • 19:52 Uhr Die Färöer Inseln sorgen für die nächste Sensation in der WM-Qualifikation - und dürfen tatsächlich vom ganz großen Coup träumen.

Die Färöer Inseln haben es schon wieder getan: Zum zweiten Mal binnen weniger Tage fuhr der Underdog in der WM-Qualifikation einen überraschenden Sieg ein - und dieser ist sogar eine noch größere Sensation.

Im Heimspiel gegen Tschechien setzte sich die autonome Inselgruppe mit 2:1 durch. Damit darf der krasse Außenseiter tatsächlich von einem Ticket für das WM-Turnier im nächsten Sommer träumen.

Für den Führungstreffer sorgte zunächst Hanus Sörensen, der zuletzt auch schon beim 4:0 gegen Montenegro eingenetzt hatte, in der 67. Minute.

Tor nach großem Missverständnis

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Adam Karabec (78.) tauchte plötzlich Martin Agnarsson völlig frei vor dem tschechischen Tor auf.

Der erst zehn Sekunden vorher eingewechselte Joker profitierte von einem Missverständnis in der Hintermannschaft des Gegners und schob die Kugel mit seinem ersten Ballkontakt problemlos über die Linie.

Erstmals überhaupt in der Geschichte der kleinen Fußballnation wurden drei Siege in Folge eingefahren. Für eine WM konnte man sich noch nie qualifizieren.

Von 2009 bis 2014 gewannen die Färöer in 35 Spielen gerade einmal zwei Spiele und unterlagen unter anderem Thailands U21-Nationalmannschaft - umso überraschender ist ist aktuelle Erfolgsgeschichte.

Färöer brauchen Schützenhilfe für WM-Teilnahme

Die Färöer liegen in ihrer Quali-Gruppe weiter auf dem dritten Rang, haben aber nur noch einen Punkt Rückstand auf Tschechien und Platz zwei, der eine Teilnahme an den Playoffs garantiert.

Dem Underdog bleibt noch ein Spiel, um vorbeizuziehen. Der finale Gegner ist allerdings der Tabellenführer und Topfavorit Kroatien.

Tschechien wiederum muss nur noch gegen den hoffnungslos unterlegenen Tabellenletzten Gibraltar (null Punkte) ran.