Siegtor in der 17. (!) Minute der Nachspielzeit

Johannes Behm 18.11.2025 • 19:47 Uhr Irak darf sich weiter Hoffnungen auf die WM-Teilnahme machen. Dank eines späten Treffers in der Qualifikation lebt der Traum.

Irres Drama in der WM-Qualifikation! Die irakische Nationalmannschaft hat sich durch ein Tor in der 17. Minute der Nachspielzeit die Chance auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer 2026 gewahrt.

Im Rückspiel der 5. Runde der WM-Qualifikation in Asien gegen die Vereinigten Arabischen Emirate traf Iraks Amir Al-Ammari per Elfmeter zum 2:1-Endstand (0:0) - danach gab es für die heimischen Fans im Basra International Stadium in der gleichnamigen irakischen Stadt ebenso kein Halten mehr wie für die Spieler.

Die Entscheidung auf Elfmeter kam nach Eingriff des VAR zustande, nachdem es ein Handspiel im Strafraum eines Spielers aus den Emiraten gegeben hatte. Zwischen der Aktion und der Ausführung des Strafstoßes vergingen etwa sechs Minuten.

Zuvor hatte Caio Lucas Fernandes die Vereinigten Arabischen Emirate in Führung gebracht (52.), ehe Iraks Mohanad Kadhim Al-Shammari den Ausgleich besorgt hatte. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften 1:1 getrennt.

Irak träumt von erster WM-Teilnahme seit 40 Jahren

Durch den Sieg hat sich Irak für das interkontinentale Qualifikationsturnier im März qualifiziert, bei dem unter sechs teilnehmenden Nationen die letzten beiden Tickets für die WM in Amerika vergeben werden.

Für das Playoff-Turnier hatten sich zuvor bereits Bolivien, Neu-Kaledonien und die Demokratische Republik Kongo qualifiziert. Die zwei verbliebenen Plätze gehen an zwei Mannschaften aus der Qualifikation in Nord- und Mittelamerika.

Für Irak wäre es die erste Teilnahme bei einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 40 Jahren. Zuletzt war die Nation 1986 für das Großereignis qualifiziert.