Als Kimmich-Ersatz: Nagelsmann macht Tah zum Kapitän

Der Bayern-Verteidiger soll die Nationalmannschaft im wichtigen WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg anführen.

Jonathan Tah wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im wegweisenden WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg als Kapitän auf den Platz führen. Das gab Bundestrainer Julian Nagelsmann am Vorabend des Duells am Freitag (20.45 Uhr/RTL) bekannt. Tah vertritt den angeschlagenen Joshua Kimmich, der eine Kapselverletzung im Sprunggelenk erlitten hat.

„Ich weiß nicht, ob er es schon weiß - aber jetzt weiß er’s. Ich hoffe, dass er jetzt nicht nervös wird, aber ich glaube nicht“, sagte Nagelsmann nach der Ankunft im Stade de Luxembourg über Tahs neue Rolle und lachte.

Tah sei das letzte verbliebene Mitglied des siebenköpfigen Mannschaftsrats, den er nach der Heim-EM neu bestimmt hatte, begründete Nagelsmann seine Entscheidung. Kimmichs Stellvertreter für das Kapitänsamt, Antonio Rüdiger und Kai Havertz, sind ebenso verletzt wie Marc-André ter Stegen und Niclas Füllkrug, Pascal Groß wurde nicht nominiert.

Aber auch sportlich habe sich Tah die Binde verdient, ergänzte der Bundestrainer. Tah coache „viel von Haus aus und gerne, er hat sich sehr gut stabilisiert. Auch bei Bayern macht er das jetzt richtig, richtig gut mit Upa (Dayot Upamecano) zusammen.“