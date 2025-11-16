Bericht: Strafbefehl für DFB-Star Adeyemi

Julius Schamburg , Manfred Sedlbauer 16.11.2025 • 10:43 Uhr Aufregung um Karim Adeyemi: Gegen den deutschen Nationalspieler wurde offenbar ein Strafbefehl erlassen. Zu den Vorwürfen äußert sich der 23-Jährige zunächst nicht.

Wirbel um BVB-Star Karim Adeyemi! Der Offensivspieler hat vor wenigen Wochen offenbar einen Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes erhalten. Das berichtet die Bild.

Bei besagten Waffen soll es sich um einen Schlagring und ein Elektroimpulsgerät handeln. Die Polizei soll dem DFB-Star die verbotenen Gegenstände nachgewiesen haben.

Wie SPORT1 erfahren hat, hätte der DFB Adeyemi für die aktuellen WM-Qualifikationsspiele nicht nominiert, wenn man rechtzeitig von diesem Sachverhalt gewusst hätte. Das Thema beschäftigt den Verband jetzt auch intern.

450.000 Euro Geldstrafe für BVB-Star Adeyemi

Aus dem Bild-Bericht geht auch hervor, dass folgender Strafbefehl erlassen wurde: Adeyemi muss eine Geldstrafe in Höhe von 450.000 Euro (60 Tagessätze à 7.500 Euro) zahlen.

Oberstaatsanwalt Michael Burggräf bestätigte der Bild, dass es sich um einen Strafbefehl gegen „einen 23-jährigen Profispieler“ handele (Adeyemi ist 23 Jahre alt, Anm. d. Red.).

„Dieser wurde durch das Amtsgericht in Wetter erlassen und ist am 30.10.2025 rechtskräftig geworden“, wird Burggräf zitiert. Eine öffentliche Verhandlung blieb aus.

So reagieren der Adeyemi-Anwalt und Borussia Dortmund

Auf Anfrage der Bild äußerte sich Adeyemi zunächst nicht. Sein Anwalt erklärte, dass der BVB-Star nicht „innerhalb der von Bild gesetzten Frist antworten könne“. Die Vorwürfe hätten mit einer bei TikTok bestellten Mystery Box zu tun.

Borussia Dortmund wird in der Meldung wie folgt zitiert: „Der BVB nimmt strafrechtliche Vorwürfe stets ernst und zum Anlass, sie unter Wahrung von Verschwiegenheitspflichten mit seinen Angestellten zu erörtern.“

Laut Waffengesetz sind sowohl der Erwerb, der Besitz und das Führen strafbar. Ein Verstoß kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden, beim Gebrauch eines Schlagrings drohen sogar bis zu zehn Jahre Haft.