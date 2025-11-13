Cristiano Ronaldo sieht glatt Rot nach Tätlichkeit!

Johannes Behm 13.11.2025 • 22:30 Uhr Rote Karte für Cristiano Ronaldo: Gegen Irland fliegt der Superstar wegen einer Tätlichkeit vom Platz.

Bittere Premiere für Cristiano Ronaldo! Der Portugiese ist in seiner Karriere für die portugiesische Nationalmannschaft zum ersten Mal mit einer Roten Karte vom Platz geflogen.

Beim 0:2 gegen Irland in der WM-Qualifikation wurde der 40-Jährige nach Videobeweis vom Feld geschickt (61.) - und könnte damit bei seiner Rekord-WM zunächst gesperrt sein.

Dazu muss Portugal (10 Punkte) am Sonntag (15 Uhr) in seinem abschließenden Heimspiel gegen Armenien seinen Vorsprung in der Gruppe A auf Ungarn (8), das zeitgleich daheim auf Irland (7) trifft, behaupten. Ronaldo wird dann auf jeden Fall gesperrt sein.

Fehlt Ronaldo bei Portugals WM-Auftakt?

Sollte das Strafmaß ein Spiel übersteigen, würde der Superstar auch den Auftakt seiner sechsten WM-Endrunde verpassen - die Sperren werden mitgenommen.

Ronaldo, der als erster Fußballer WM Nummer sechs bestreiten würde, und seine Teamkollegen vergaben ihren ersten Matchball kläglich. Troy Parrott von AZ Alkmaar (17./45.) traf schon in Halbzeit eins doppelt gegen noch in Sollstärke spielende Gäste.

In seiner gesamten Karriere hatte Ronaldo insgesamt neunmal die Rote Karte gesehen, dazu kommen vier Platzverweise nach einer Gelb-Roten Karte.

Ronaldo setzt zu Ellbogenschlag an

Auf Ebene der Nationalmannschaft war es für Ronaldo die erste direkte Rote Karte in seinem 226. Einsatz für die portugiesische Selecao.

Im gegnerischen Strafraum hatte der Stürmer im Zweikampf mit Dara O’Shea zu einem Ellbogenschlag ausgeholt und seinen Gegenspieler so zu Boden gebracht.

Zunächst hatte Schiedsrichter Glenn Nyberg Ronaldo nur Gelb gezeigt. Nach Einschreiten des VAR und genauerem Studium der Bilder entschied sich der Referee dann für eine Tätlichkeit und den damit verbundenen direkten Platzverweis.

-----