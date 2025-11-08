"Da war Druck auf dem Kessel": Völler glaubt an WM-Quali

SID 08.11.2025 • 23:35 Uhr DFB-Sportdirektor Rudi Völler blickt optimistisch auf die beiden abschließenden Duelle gegen Luxemburg und die Slowakei.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler glaubt fest daran, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf dem Weg zur WM 2026 auch die beiden letzten Hürden in der Qualifikation meistern wird.

„Julian Nagelsmann wird die richtigen Leute aufstellen, er wird der Mannschaft die Power geben, dass wir das schaffen“, sagte der 65-Jährige am Samstagabend beim Sportpresseball in Frankfurt/Main im Hinblick auf die Duelle mit Luxemburg am Freitag und der Slowakei am darauffolgenden Montag.

„War richtig Druck auf dem Kessel“

Zwar sei er „von Natur aus etwas vorsichtig.“ Die beiden Siege im Oktober gegen Luxemburg (4:0) und in Nordirland (1:0) haben ihn jedoch optimistisch gestimmt. „Da war richtig Druck auf dem Kessel, das hat man gespürt“, blickte Völler zurück, „da waren alle etwas nervös.“