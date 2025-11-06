"Dazu möchte ich nichts sagen - kein Kommentar!"

Julius Schamburg 06.11.2025 • 23:41 Uhr Angelo Stiller wird von Julian Nagelsmann nicht in den DFB-Kader berufen. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß und Keeper Alexander Nübel reagieren rund um den Sieg über Feyenoord irritiert - Stiller selbst schweigt vielsagend.

Angelo Stiller fehlt im DFB-Kader von Julian Nagelsmann für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele - und die Irritation beim VfB Stuttgart ist spürbar groß.

Rund um das 2:0 (0:0) in der Europa-League gegen Feyenoord Rotterdam drückten sowohl Trainer Sebastian Hoeneß als auch Torwart Alexander Nübel ihr Erstaunen aus. Stiller selbst hüllte sich derweil in vielsagendes Schweigen.

Hoeneß: „Hat uns ziemlich verwundert“

Wieso Stiller nicht dabei sei? „Ich weiß nicht, warum. Ganz klar, wir waren sehr überrascht“, sagte Hoeneß vor dem Anpfiff bei RTL. Stiller sei für den VfB „der zentrale Spieler“ und habe maßgeblichen Anteil daran, dass die Schwaben in der Bundesliga-Tabelle auf Platz vier stehen.

„Das in Kombination hat uns ein bisschen verwundert oder nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich verwundert - dass Ange jetzt nicht dabei ist“, wurde Hoeneß deutlich.

Nun gehe es darum, die Dinge zu akzeptieren und eine sportliche Antwort zu geben. „Das versuchen wir jetzt noch besser zu machen, als wir es in der Vergangenheit schon getan haben“, erklärte der VfB-Coach.

Stiller: „Kein Kommentar!“

Stiller selbst wirkte nach dem Spiel angefressen, als er von Reporter Felix Görner auf das Thema angesprochen wurde - wollte seine Gedanken aber nicht aussprechen.

„Darüber möchte ich nicht sprechen“, sagte Stiller - und wiederholte auf mehrmalige Nachfragen nur noch die Worte: „Kein Kommentar!“

Keeper Alexander Nübel äußerte sich derweil ähnlich wie Hoeneß und war nach eigenen Angaben „extrem überrascht“ über Stillers Fehlen: „Keine Ahnung, was der Grund war oder ist und was der Trainer zu ihm gesagt hat. Die Überraschung war relativ groß, glaube ich, bei unserer ganzen Mannschaft.“

Matthäus: „Hat mich voll überrascht“

Experte Lothar Matthäus war nicht weniger verwundert als Hoeneß, dass Stiller in Luxemburg (14. November) und gegen die Slowakei (17. November) außen vor ist: „Es hat mich überrascht, weil er gerade auf solche Spieler wie Stiller steht. Ein technisch guter Spieler, er hat vor zwei bis drei Monaten noch von ihm geschwärmt und lässt ihn jetzt weg.“

Matthäus verwies auf „eine kleine Formschwäche“ von Stiller: „Aber es hat mich voll überrascht, ihn wegzulassen.“

Den Zeitpunkt der Kaderbekanntgabe erachtete Matthäus als „nicht unbedingt den besten Moment. Es ist immer der Donnerstag, wenn die Nationalmannschaft nominiert wird. Der VfB Stuttgart hat heute zu Hause ein ganz wichtiges Spiel. Ich glaube, man sollte die Nominierungen auf Freitag verlegen.“

Und was Stiller angeht? „Der Spieler macht sich schon Gedanken, die Enttäuschung ist groß. Hier muss er ja wieder performen. Auch wenn man es verdrängen möchte - es arbeitet in ihm. Es ist im Kopf drin“, sagte Matthäus abschließend.

