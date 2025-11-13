DFB-Elf: Auch Kapitän Kimmich fällt aus

SID 13.11.2025 • 11:04 Uhr Der Münchner ist im Training umgeknickt. Die Sorgen von Julian Nagelsmann werden größer.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg auch auf Joshua Kimmich verzichten. Der Kapitän hat sich im Training am Mittwoch eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und konnte deshalb am Donnerstag in Wolfsburg nicht am Abschlusstraining für die Begegnung am Freitag (20.45 Uhr/RTL) im Stade de Luxembourg teilnehmen.

Damit vergrößern sich die Personalsorgen von Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer muss bereits auf Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (Fußverletzung) und den gelbgesperrten Karim Adeyemi verzichten. Schlotterbeck stieg am Donnerstag immerhin ins Lauftraining ein. Die Langzeitverletzten Marc-André ter Stegen, Antonio Rüdiger, Benjamin Henrichs, Jamal Musiala, Kai Havertz, Tim Kleindienst und Niclas Füllkrug fehlen Nagelsmann ohnehin.