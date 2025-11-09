DFB-Team: Kroos "100-prozentig" von WM-Quali überzeugt

SID 09.11.2025 • 06:37 Uhr Der Weltmeister von 2014 macht sich keine Sorgen, dass es mit dem Ticket für die WM 2026 nicht klappen könnte.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat keinerlei Zweifel an der erfolgreichen Qualifikation des DFB-Teams für die WM 2026. Da sei er sich "100-prozentig sicher" und sehe "keine Probleme", sagte Kroos dem Sport-Informations-Dienst (SID) am Rande der Gala zum zehnjährigen Bestehen der "Toni Kroos Stiftung".

"Sie haben natürlich die Qualität, um in dieser Gruppe weiterzukommen, und die Gegner in dieser Gruppe haben nicht die Qualität, sie daran zu hindern", begründete der Weltmeister von 2014 seinen Optimismus.