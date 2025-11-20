Die Auslosung der WM-Playoffs heute live im TV, Gratis-Stream & Ticker

SPORT1 20.11.2025 • 10:00 Uhr Fast alle Teilnehmer der Weltmeisterschaft stehen fest, einige Nationen müssen jedoch nachsitzen. Sechs Tickets für die WM 2026 sind noch zu vergeben – davon gehen vier nach Europa.

Die Gruppenphase der WM-Qualifikation ist abgeschlossen und 42 der 48 Tickets für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko sind bereits vergeben. Am Donnerstag werden in Zürich nun die Playoff-Spiele ausgelost (ab 13 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1 App). Vier der verbleibenden Plätze gehen an europäische Teams, zwei weitere an Mannschaften der anderen Kontinente.

In Europa mischen noch 16 Teams mit, die auf vier Lostöpfe verteilt wurden. Den Nationen aus Topf 1 (Italien, Dänemark, Türkei und Ukraine) wird zunächst ein Gegner aus Topf 4 (Rumänien, Schweden, Nordmazedonien und Nordirland) zugelost, gegen den sie ihr Heimspiel im Halbfinale bestreiten. Gleiches gilt für die Paarungen der Töpfe zwei und drei.

Dort haben Polen, Wales, Tschechien und die Slowakei im Halbfinale Heimrecht gegen Irland, Albanien, Bosnien und Herzegowina sowie den Kosovo. In den Playoff-Turnieren treffen in den Halbfinalpaarungen jeweils ein Team aus Topf 1 und eine Mannschaft aus Topf 4 sowie ein Team aus Topf 2 und ein Team aus Topf 3 aufeinander. In den folgenden vier Finals entscheidet sich dann, welche Teams sich die vier Tickets sichern.

So können Sie die Auslosung der WM-Playoffs heute LIVE im TV, Stream, Ticker verfolgen

TV : -

: - Livestream : fifa.com, FIFA-YouTube-Kanal

: fifa.com, FIFA-YouTube-Kanal Liveticker: SPORT1.de

WM 2026: Sechs Nationen der anderen Kontinente hoffen noch

Zwei weitere Teilnehmer werden in einem interkontinentalen Playoff-Turnier ermittelt. Das Mini-Turnier findet vom 23. bis 31. März 2026 in Mexiko statt, gespielt wird in Guadalajara und Monterrey.

Daran nehmen sechs Mannschaften teil: je eine aus Afrika, Asien, Ozeanien und Südamerika sowie zwei aus Nordamerika. Die Demokratische Republik Kongo und der Irak sind als bestplatzierte Teams der Weltrangliste bereits für eines der beiden Finals um die Fahrkarte zur Endrunde gesetzt.