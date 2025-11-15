Fast acht Millionen sehen deutschen Sieg in Luxemburg

SID 15.11.2025 • 09:01 Uhr Die DFB-Auswahl zieht besonders in der werberelevanten Zielgruppe.

Der nächste Schritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zur WM 2026 hat auch beim TV-Publikum großes Interesse hervorgerufen. Beim 2:0 (0:0) in der WM-Qualifikation in Luxemburg sahen am Freitagabend durchschnittlich 7,64 Millionen Fans an den TV-Geräten in der zweiten Hälfte zu, wie Matchwinner Nick Woltemade und Co. den wichtigen Dreier einfuhren.

Das entsprach einem Marktanteil von guten 34,9 Prozent. In der ersten Halbzeit waren 6,36 Millionen dabei (25,9 Prozent).

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war das Bild aus RTL-Sicht abermals noch erfreulicher: 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in den zweiten 45 Minuten bedeuteten einen Marktanteil von 42,2 Prozent.

Damit nahm das Interesse an der Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann zumindest in diesem Segment noch einmal leicht zu: Mit dem 1:0 in Nordirland hatte RTL im Oktober 41 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren erzielt.