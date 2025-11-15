Newsticker
WM-Qualifikation: Schiedsrichter für deutschen Showdown steht fest

Gutes Omen für deutschen Showdown

Der französische Schiedsrichter Francois Letexier wird die Partie gegen die Slowakei leiten. Der Einsatz des Referees ist für die DFB-Elf ein gutes Omen.
SID
Der französische Schiedsrichter Francois Letexier wird die Partie gegen die Slowakei leiten. Der Einsatz des Referees ist für die DFB-Elf ein gutes Omen.

Gutes Omen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Der französische Schiedsrichter Francois Letexier leitet das entscheidende WM-Qualifikationsspiel am Montag (20.45 Uhr) in Leipzig gegen die Slowakei. Die bisherigen drei Länderspiele mit Letexier als Referee hat die DFB-Auswahl alle gewonnen.

Zuletzt pfiff der 36-Jährige, der seit 2017 FIFA-Schiedsrichter ist, das Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League im März in Mailand gegen Italien (2:1).

Letexier war auch der Schiedsrichter beim Sieg in der Nationenliga in Bosnien und Herzegowina im Oktober 2024 (2:1) sowie in der WM-Qualifikation im November 2021 in Armenien (4:1).

Gegen die Slowakei genügt der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann schon ein Punkt, um sich als Gruppensieger direkt für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zu qualifizieren.

