Hamann stellt Forderung an Sané: "Nichts gezeigt, was wir nicht wussten"

SID 19.11.2025 • 11:27 Uhr Mit der deutschen Nationalmannschaft sei bei der WM 2026 zu rechnen, meint der Ex-Profi, der einem Dortmunder eine "Schlüsselrolle" zugestehen würde.

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann sieht die DFB-Auswahl bei der WM 2026 „im erweiterten Kreis“ der Titelfavoriten, „aber Stand heute mit Sicherheit nicht im engeren Favoritenkreis“. Die Qualifikation habe gezeigt, „dass es in Europa zwei, drei Mannschaften gibt, die besser sind als wir. Etwa die Engländer, die Franzosen oder die Spanier“, sagte Hamann bei ran.de.

An dieser Konstellation werde sich bis zum Sommer nichts groß ändern, ergänzte der 52-Jährige. „Aber das muss fürs Turnier nichts heißen. Das haben wir ja bei der WM 2002 gezeigt, als wir bis ins Endspiel gekommen sind.“

Hamann sieht weitere Parallelen zum Coup der DFB-Elf vor 24 Jahren. Damals hatte sich die Elf von Teamchef Rudi Völler erst über die Playoffs qualifiziert, und auch diesmal habe die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann ein echtes „Endspiel“ um das WM-Ticket gehabt. „Sowas schweißt natürlich zusammen.“ Die Art und Weise, wie dieses „Finale“ gegen die Slowakei (6:0) gewonnen wurde, „macht natürlich Hoffnung“.

Bei Sané stellt Hamann eine Forderung

Der überzeugende Sieg gebe „sicherlich auch Julian Nagelsmann einen Schub“, erklärte Hamann. „Und es schafft erstmal Ruhe, was natürlich ebenfalls wichtig ist.“

Die überzeugende Leistung von Leroy Sané ordnete Hamann derweil recht nüchtern ein: „Sané hat uns nichts gezeigt, was wir nicht schon wussten. Dass er zu herausragenden Leistungen in der Lage ist, das war vorher bekannt.“

Der Spieler von Galatasaray müsse dies aber „halt mal zeigen, wenn die Mannschaft 0:1 hinten liegt. Dann muss er die beiden Tore machen und nicht bei einem 6:0. Das muss zumindest sein Anspruch sein. Denn die Fähigkeiten dazu hat er natürlich.“