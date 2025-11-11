WN-Qualifikation: Raum will mehr als nur "Kaugummi" sein

SID 11.11.2025 • 14:02 Uhr Der Leipziger David Raum ist in der Nationalmannschaft eine Art „Verbindungsspieler“. Das reicht ihm aber nicht mehr.

Bundestrainer Julian Nagelsmann lobt seinen „Kaugummi“ David Raum als perfektes Klebemittel zwischen den Stars, doch der Leipziger möchte in der deutschen Nationalmannschaft viel mehr sein als „nur“ ein Verbindungsspieler.

„Emotional Leader ist genau das, was ich sein will“, sagte Raum am Dienstag im Lager der DFB-Auswahl in Wolfsburg.

„Ich bin schon länger dabei und weiß, was von mir verlangt wird“, führte der 27-Jährige aus: „Genau diese Tugenden, diese Mentalität, diese Physis, die mein Spiel ausmacht, auf den Platz zu bringen.“ Weltklassespieler habe die DFB-Elf „auf anderen Positionen, die da zaubern, die uns teilweise Spiele entscheiden, die außergewöhnliche Dinge machen. Ich konzentriere mich auf das, was ich kann - auf eben diese Werte.“

Ab und zu, scherzte Raum, sei aber auch bei ihm „was dabei, was ganz gut ausschaut - oder ich treffe einen Freistoß aus Versehen“. So wie im Oktober gegen Luxemburg (4:0), als der 32-malige Nationalspieler sein erstes Tor im DFB-Dress erzielte.

Nagelsmann: „Raum macht es sehr gut“

„David Raum macht es sehr gut, er tut uns von seinem Typus sehr gut“, sagte Nagelsmann am Montag über den Linksverteidiger: „Er ist wie ein Kaugummi in der Gruppe, hat zu allen einen guten Draht. Das Kapitänsamt in Leipzig tut ihm sehr gut, so dass er auch bei uns nun mehr Verantwortung übernimmt.“

Raum erklärte seine Rolle neben dem Platz so: „Ich probiere, eine gute Connection zu jedem zu haben. Und die habe ich auch.“ Zuletzt habe er zweimal das Abendessen organisiert, „als wir mit der Mannschaft unterwegs waren“.