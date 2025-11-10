Nagelsmann öffnet WM-Tür für Said El Mala und Lennart Karl

SID 10.11.2025 • 12:23 Uhr Der Bundestrainer hat für die Endrunde zahlreiche Talente auf dem Zettel und macht ihnen eine klare Ansage.

Julian Nagelsmann hat für die Fußball-WM weit mehr Talente auf dem Zettel als „nur“ Neuling Said El Mala. Auch Spieler wie Lennart Karl, Assan Ouédraogo oder Nicolò Tresoldi seien für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada in sieben Monaten „in der Verlosung“ und könnten in den Turnierkader „reinrutschen“, sagte der Bundestrainer am Montag bei der Zusammenkunft der deutschen Nationalmannschaft in Wolfsburg.

Dennoch halte er an seiner Aussage fest, dass „ein Hypen“ der Talente „nicht gesund“ sei, betonte Nagelsmann. Er sei „kein Freund vom extrem frühen Hypen und Hochpushen“. Den Jungen wie jetzt El Mala (19) müsse bewusst sein, dass sie mit der ersten Nominierung nicht gleich ein „gestandener A-Nationalspieler“ seien: „Ein Spieler muss klar verstehen, was seine Aufgabe ist.“

Nagelsmann: „El Mala hat die Möglichkeit, sich im Training zu zeigen“

Beim Kölner El Mala sei es so, dass er „die Chance“ habe, „sich im Training zu zeigen“. Er müsse „spüren“, wie sich die Youngster „bewegen“ und ob sie „für das Turnier in Frage kommen“, sagte Nagelsmann und bekannte: „Es ist sehr, sehr früh, einen Spieler mit den (wenigen) Bundesliga-Minuten einzuladen“, wie es bei El Mala oder Karl der Fall sei.