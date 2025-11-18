Nagelsmann: "Wir haben auch einen riesigen Verlust zu verschmerzen"

Benedikt Lohr 18.11.2025 • 08:18 Uhr Julian Nagelsmann verabschiedet ein langjähriges DFB-Mitglied nach dem Sieg gegen die Slowakei. Der Bundestrainer spricht von einem „riesigen Verlust“ für das Team.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nach dem klaren 6:0-Sieg gegen die Slowakei im abschließenden WM-Qualifikationsspiel den langjährigen DFB-Zeugwart Thomas Mai in den Ruhestand verabschiedet.

„Wir haben natürlich auch einen riesigen Verlust zu verschmerzen“, sagte Nagelsmann im ZDF-Interview mit Katrin Müller-Hohenstein über den Abschied des Betreuers.

DFB-Team mit besonderem Geschenk

Der Bundestrainer erklärte, dass Mai nach 35 Jahren beim DFB „in die verdiente Rente“ gehe und von der Mannschaft einen Gutschein für eine Reise in die USA bekommen habe.

Mai dürfe „mitfliegen und muss nicht mehr das Zeug rausrichten, aber darf hoffentlich gute Spiele sehen“, verriet Nagelsmann und betonte, dass ihm in der Kabine ein „gebührender Abschied“ bereitet worden sei.

Nagelsmann beschrieb Mai zudem als „extrem verdienten Mann für den DFB“, der „jeden Tag unfassbar viel“ gearbeitet habe.